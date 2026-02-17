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La Serie de Las Américas 2027 podría ser nuevamente en Venezuela, la Asociación de Ligas de Beisbol de las Américas hizo la invitación ya la misma podría organizarse en el país. Esta sería la tercera edición del torneo que culminó con éxito en la capital del país.

«Invitamos a la LVBP para que sean anfitriones en 2027, en la que esperamos que sean más de siete países participantes. Esa es nuestra misión. Tenemos definidas las sedes para los próximos tres torneos”, dijo Ajax Delgado, presidente saliente de la asociación.

Dijo Delgado que todo dependerá si la LVBP acepta nuevamente organizar el torneo, el cual tuvo dos escenarios, uno en Caracas y el otro en Macuto. David Salayandía, presidente de la asociación agradeció el trabajo hecho por Venezuela por la reciente edición.

«Apostamos a Venezuela cuando algunos le dieron la espalda y ahora vienen cosas grandes. Esta Serie fue la primera de muchas aquí. Ahora otros países tienen interés en esto y seguiremos creciendo, porque no solo pensamos en el béisbol profesional, también tenemos proyectos con categorías menores», comentó.

La Serie de Las Américas 2027

Indicó Renny Bernal, director ejecutivo del torneo que Venezuela tendría que reunirse primero con la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe. Ya que Venezuela tiene planteado volver al torneo caribeño el año entrante.

«Ahora se viene revisiones, reuniones y ajustes, el camino es largo. Fue un gran placer recibirlos y darles el trato que merecen en un evento de primera categoría. Aquí ganamos todos”, dijo Bernal

“Rompimos expectativas y paradigmas con un producto que empieza a hacer ruido. Aceptamos la invitación y agradecemos la importancia que nos dan como potencia del béisbol. Haremos este esfuerzo las veces que sea necesario», manifestó.

Campeón y subcampeón, la buena idea que surgió de los fanáticos es que si Venezuela va a la Serie del Caribe y Serie de Las Américas va el campeón a la serie antillana. Mientras que el subcampeón estaría en Serie de Las Américas.

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