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La selección de Venezuela femenina voleibol Sub-17 se prepara oficialmente con la mirada puesta en el Campeonato Mundial. Este llevará a cabo en Santiago de Chile del 6 al 16 de agosto.

Un grupo de 20 atletas, con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, se encuentra concentrado en las instalaciones del gimnasio Gastón Portillo, ubicado en el IND, cumpliendo con un riguroso plan de entrenamiento técnico y físico.

El combinado nacional mantiene la base ganadora que se alzó con el título suramericano en 2025. Además, es reforzado con dos nuevas incorporaciones que buscan aportar mayor profundidad al juego. En esta primera etapa, el cuerpo técnico ha priorizado evaluaciones integrales, incluyendo pruebas antropométricas y el exigente «Yo-Yo test», para determinar el estado de forma de cada jugadora tras el receso competitivo.

Venezuela se prepara para el Mundial Voleibol

Ihosvanny Chambers, director técnico del equipo, ha diseñado una estrategia innovadora para garantizar que las juveniles lleguen con el ritmo necesario a la cita internacional. El plan contempla la participación de la selección en la próxima edición de la Liga Profesional de Voleibol Femenino. Se estima que las atletas disputen al menos 20 encuentros de alta intensidad, lo que les permitirá acumular una experiencia invaluable.

Esta participación en la liga local servirá como el escenario ideal para ajustar los sistemas tácticos y fortalecer la cohesión del grupo antes. La Federación Venezolana de Voleibol busca que el equipo no solo represente al país, sino que compita al más alto nivel.

El cuerpo médico y técnico continuará monitoreando el progreso de las 20 preseleccionadas para definir la lista definitiva que viajará a Santiago.

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