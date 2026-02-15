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La selección nacional de Venezuela ha presentado oficialmente la indumentaria que defenderá en la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol (WBC).

En un evento que ha despertado el orgullo de todo un país, la novena criolla mostró el diseño que combina la rica historia del béisbol venezolano con los estándares más altos de la industria deportiva global.

Venezuela uniforme Clásico Mundial de Béisbol

El kit principal mantiene la esencia cromática que ha caracterizado al equipo en ediciones anteriores: una combinación pulcra de blanco y azul. El uniforme de local destaca por su base blanca impecable, resaltada con detalles en azul que denotan elegancia y sobriedad. Esta «pinta» no solo busca identificar a los jugadores en el diamante, sino proyectar una imagen de unidad y profesionalismo ante los ojos del mundo.

Nike

Una de las novedades más significativas de esta edición es el cambio de proveedor técnico. Tras haber utilizado uniformes de confección nacional en el torneo pasado, Venezuela ahora vestirá la marca Nike.

Este cambio no es casualidad; la firma del «swoosh» es el proveedor oficial para todas las selecciones participantes en el Clásico Mundial, lo que garantiza que los peloteros criollos contarán con la misma tecnología textil y aerodinámica que potencias como Estados Unidos o Japón.

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