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Este domingo 09 de noviembre se dio inicio a la 26ª Asamblea General de ONU Turismo en la ciudad de Riad (Arabia Saudita), con la participación de ministros y líderes del sector de 160 países.

El eje central contempla la Inteligencia Artificial (IA), innovación y sostenibilidad para marcar la agenda de un turismo más inclusivo, resiliente y responsable.

La gala inaugural estuvo presidida por Zurab Pololikashvili, secretario general de la ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, secretaria electa de la ONU Turismo para el período 2026-2028 y el ministro de Economía y Turismo de los Emiratos Árabe, Abdullah Bin Touq Al Marri. Líderes mundiales se unen para dar forma al futuro del turismo global que apunta hacia el crecimiento del sector.

26º Asamblea General de ONU Turismo

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, acompañada por el embajador en Arabia Saudita, David Velásquez, estuvo presente y resaltó la importancia de esta plataforma para continuar consolidando alianzas que promuevan un turismo innovador hacia las nuevas generaciones.

Durante el acto inaugural, Gómez extendió un saludo, de parte del presidente Nicolás Maduro, al viceministro de Cultura y Turismo de China, Gao Zheng, al ministro de Turismo y Juventud de la República de Serbia, Husein Memić, y al embajador de Nicaragua en España, Maurizio Gelli, con quienes luego se reunió para afinar avances de intercambio de experiencias.

La agenda de la titular del turismo nacional continúa hasta el próximo martes, 11 de noviembre, desde este recinto. Sus participaciones en las plenarias están enfocadas en establecer programas y propuestas basadas en la inteligencia artificial, en concordancia con el lema que este año la Asamblea de la ONU Turismo colocó en la palestra.