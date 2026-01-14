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Este martes, 13 de enero, autoridades del Gobierno nacional informaron que usarán nuevamente la red social X, al reactivar sus cuentas en la plataforma luego de más de un año de estar suspendida.

«Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica«, escribió la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para informar la reactivación de la plataforma en Venezuela.

En su mensaje, Rodríguez aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la unidad. «¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!», dijo.

Asimismo, la cuenta del mandatario Nicolás Maduro fue activada con el conteo de los días que lleva el jefe de Estado secuestrado en Estados Unidos con la campaña internacional #LosQueremosDeVuelta, una estrategia comunicacional que exige su liberación y la de la primera dama, Cilia Flores. Igualmente, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, envío un mensaje para informar también la reactivación del X como una vía de comunicación con el Pueblo.

«Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país. Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros Venceremos«, manifestó.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, respondió a Cabello asegurando que «seguiremos la lucha también por esta vía«.

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