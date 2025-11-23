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Este domingo 23 de noviembre se lleva a cabo en todo el territorio nacional la cuarta Consulta Popular Nacional, un mecanismo impulsado por el Gobierno Bolivariano para que las comunidades elijan y prioricen los proyectos que requieren en sus territorios.

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, convocó a toda la población venezolana a participar activamente en esta jornada electoral comunitaria, destacando que “el pueblo planifica, proyecta, construye y disfruta la paz”, en referencia a la importancia del Poder Popular dentro del sistema democrático venezolano.

La agenda del Gobierno Nacional está enfocada en fortalecer las estructuras del Poder Popular, el Poder Comunal y la organización vecinal, pilares que permiten avanzar en la consolidación de un modelo de gobierno “del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.

El mandatario también reiteró que el Ejecutivo Nacional, junto a los gobiernos estadales, municipales y las comunidades organizadas, debe funcionar en articulación como “un solo Gobierno”, con el objetivo de seguir avanzando rumbo a la meta de las 6.000 comunas en el país.

Cuarta Consulta Popular Nacional

El ministro para las Comunas y vocero comunero Ángel Prado informó que para este proceso se han habilitado:

9.963 mesas electorales

8.630 centros de votación

36.574 proyectos postulados por 5.336 comunas y circuitos comunales

Prado señaló que el despliegue técnico y organizativo ya se encuentra en su fase final, y que el Presidente Maduro ha solicitado recibir información en tiempo real sobre el desarrollo de la jornada, con el fin de garantizar el funcionamiento óptimo de cada centro de votación.

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