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El canciller Yván Gil rechazó en representación de Venezuela a renovación de la «Emergencia Nacional» por parte de EE.UU.

El ministro para Relaciones Exteriores, exhortó a Washington a abandonar los enfoques unilaterales y asumir una postura de respeto hacia la soberanía y el beneficio compartido.

Esta medida representa la continuidad de la Orden Ejecutiva 13692, firmada originalmente en marzo de 2015 por el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, contra la nación.

«Desde su origen, este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del Derecho Internacional», denunció el canciller venezolano.

Venezuela rechaza emergencia nacional

Gil recordó que dicho decreto califica de manera insólita a Venezuela como una “amenaza inusual”, a pesar de que la nación no representa peligro para ese país.

En este sentido, el diplomático reiteró que la República Bolivariana no es una amenaza ni para el pueblo ni para el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Finalmente, el Canciller exhortó a Washington a mantener un diálogo en pro de la soberanía, abandonando las posturas unilaterales que afectan las relaciones internacionales entre ambas naciones.

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