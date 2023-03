Venezuela se pronunció este martes sobre un nuevo intento por parte de organismos internacionales de politizar el tema migratorio venezolano.

A través de un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, rechazó el manejo hecho por parte de organismos internacionales en la «manipulación de cifras relacionadas con la movilidad humana de captar recursos financieros que no están sujetos a rendición de cuentas ni fiscalización».

Venezuela rejects a new attempt by international organizations to politicize the Venezuelan migration issue, as well as the manipulation of figures related to human mobility in order to capture financial resources that are not subject to accountability or auditing. pic.twitter.com/tTzQ7bfCI9

