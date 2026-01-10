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Un total de 40 toneladas de insumos médicos provenientes de la República Federativa de Brasil llegaron la noche de este viernes al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira. Los insumos están destinados a fortalecer el Programa Nacional de Hemodiálisis y Nefrología del Sistema Público Nacional de Salud.

A través de su canal de Telegram, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez, informó que el “cargamento forma parte de un total de 300 toneladas que arribarán a nuestra Patria gracias a la cooperación solidaria de la hermana Brasil, para reponer el inventario que fue destruido tras el criminal, vil e inmoral ataque perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos en los almacenes de La Guaira, que atentó contra el derecho a la salud de nuestro pueblo”.

Asimismo, señaló que el primer envío incluye 110 mil kits de tratamiento para hemodiálisis, además de insumos médicos especializados, dializadores, catéteres y soluciones. Igualmente, detalló que la dotación permitirá garantizar la atención de más de nueve mil pacientes en todo el territorio nacional, entre adultos mayores, jóvenes y niños, lo que asegura la cobertura del 100 % del Programa Nacional de Hemodiálisis y Nefrología.

Insumos médicos provenientes de Brasil

Finalmente, agradeció al pueblo hermano de Brasil, al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a su ministro de Salud, Alexandre Padilha, por esta muestra inequívoca de solidaridad, cooperación internacional y compromiso con la vida, que fortalece los lazos de hermandad entre los pueblos y reafirma que la unión de América Latina es el camino para defender la dignidad y la soberanía de las naciones.

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