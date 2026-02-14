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En una continuación de los operativos migratorios coordinados entre las administraciones de Caracas y Washington, Venezuela recibió un nuevo grupo de 109 ciudadanos desde los Estados Unidos.

El arribo tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal puerta de entrada al país, bajo la supervisión de los organismos de seguridad del Estado.

El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz detalló, a través de su canal oficial en Telegram, la composición del grupo de retornados: 83 hombres, 15 mujeres, 10 niños y un adolescente de 17 años.

Venezuela nuevo vuelo repatriación

Según la cartera ministerial, los ciudadanos fueron recibidos por funcionarios especializados, quienes aplicaron los protocolos correspondientes de atención integral, salud y asesoría legal, con el fin de facilitar su reinserción progresiva a la sociedad venezolana.

El traslado fue operado por la aerolínea estadounidense Global Crossing, marcando un hito logístico en la relación migratoria actual.

Esta operación representa el vuelo número 111 de repatriación desde que ambos gobiernos suscribieron un acuerdo formal en enero del año pasado, destinado a regularizar el flujo de personas y establecer puentes de retorno para quienes se encontraban en situación irregular en territorio norteamericano.

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