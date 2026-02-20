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El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, anunció que Venezuela se prepara para reanudar próximamente la exportación de cangrejo azul a EE.UU.

Tras una reunión con el gobernador del Zulia, Luis Caldera, y diversos sectores pesqueros, se informó que las gestiones avanzan tras el establecimiento de una nueva relación de cordialidad entre ambas naciones. Enfocándose ahora en obtener la permisología de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El Lago de Maracaibo, único reservorio de esta especie en el país, concentra una actividad que involucra a más de 20 mil personas y 22 plantas procesadoras. Ante la reapertura de este mercado, el ministerio autorizó la operatividad del sector bajo el estricto cumplimiento de la normativa legal. Haciendo énfasis en el respeto a las tallas mínimas y el peso del crustáceo para garantizar la sostenibilidad del recurso.

Exportación cangrejo azul a EE.UU.

La reactivación de este canal comercial busca superar las cifras registradas el año pasado y fortalecer la economía regional. En tal sentido, se instaló una instancia especial liderada por la Gobernación del Zulia para supervisar cada fase del proceso de exportación y asegurar los estándares de calidad.

Se pudo conocer que el sector cuenta con más de cuatro mil embarcaciones operativas. Mismas que durante el 2025, lograron una producción de 10.200 toneladas de producto fresco.

Estados Unidos ha sido el principal destino de este rubro desde la década de los 70, siendo Venezuela uno de los tres países del continente con presencia de esta especie exportable.

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