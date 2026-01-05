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Tras el ataque criminal perpetrado por EEUU en territorio venezolano el pasado 3 de enero —donde irrumpieron en la residencia del presidente Nicolás Maduro y lo secuestraron junto a su esposa Cilia Flores— el Gobierno Bolivariano rindió homenaje a los mártires que ofrendaron su vida en cumplimiento de su deber. En el suceso falleció gran parte de su equipo de seguridad, incluyendo a 32 combatientes cubanos en misiones de cooperación y defensa.

Mediante un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en su canal de Telegram, la nación venezolana expresó su solidaridad con el Gobierno de Cuba ante este vil hecho.

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«Este personal actuaba en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y se encontraba cumpliendo tareas de protección y defensa institucional. Su actuación se distinguió por la valentía, la disciplina y el compromiso inquebrantable con la paz y la estabilidad regional», refirió el comunicado oficial.

Asimismo, agradeció al presidente Miguel Díaz-Canel y al general de ejército Raúl Castro Ruz por su firmeza solidaria.

Al mismo tiempo, las autoridades extendieron un abrazo fraterno a los familiares de los caídos y a las fuerzas revolucionarias, cuyo sacrificio fortalece los lazos históricos de hermandad, soberanía y lucha entre ambas naciones.

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