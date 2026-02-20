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Venezuela sale a luchar por el título en el Clásico Mundial de Beisbol. Mientras se busca un sustituto por el lanzador Pablo López, el elenco criollo cuenta con dos extraordinarios lanzadores.

En un estudio hecho por la cadena FOX, nuestro país cuenta con dos lanzadores de excelencia para el Clásico. Uno de ellos es Ranger Suárez quien pactó hace poco con los Medias Rojas de Boston y el otro es Jesús Luzardo.

Ambos serpentineros forman parte de la rotación criolla para el clásico, Suárez es uno de los lanzadores de mayor dominio. Mientras que Luzardo es uno de los que se espera cumpla un buen papel en dicha competición.

Venezuela sale a luchar por el título en el Clásico Mundial de Beisbol

El mánager Omar López cuenta con jugadores de experiencia como de mucha velocidad. Además de los mejores lanzadores que tiene Venezuela en la actualidad, los cuales están llamados a ganar en esta cita.

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Los venezolanos tendrán dos amistosos el 3 de marzo lo harán ante los Astros de Houston mientras que el 5 lo harán ante los Nacionales de Washington. El 6 se medirán ante Países bajos y el 7 ante Israel.

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