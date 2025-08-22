Compartir

La Americup de baloncesto se jugará a partir de hoy en la ciudad de Managua, en la capital de Nicaragua. Venezuela sale con todo en este torneo que reúne a las mejores selecciones del deporte de los gigantes del continente.

En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua se va a disputar esta copa, el primer juego que abre el telón de este interesante torneo será a las 3:10 de la tarde. Entre Puerto Rico y Panamá.

Como es conocido, el plantel boricua es uno de los más rápidos y ofensivos el cual buscará alzarse con el primer lauro ante los panameños. El segundo encuentro será a las 5:40 de la tarde donde Venezuela se mide a Canadá.

El partido entre criollos y canadienses es uno de los duelos esperados, Venezuela busca tener el balón y sumar puntos. Canadá es una selección ofensiva y atlética, que viene con jugadores de experiencia a esta copa.

Habrá 12 selecciones participantes en esta copa Nicaragua (anfitrión), Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Colombia y Estados Unidos. Además de Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Americup de baloncesto

A las 8:40 de la noche, Nicaragua, anfitriona del evento estará jugando contra la selección de Argentina. Los argentinos son los más esperados en el tabloncillo, vienen con una mezcla de juventud y experiencia para esta copa.

Ya para las once de la noche, colombianos y dominicanos saldrán con todo para este torneo. Cerrando de esta manera el primer día de la contienda de baloncesto que tomará a la capital nicaragüense.

NO DEJES DE LEER AHORA: Preocupación en la Vinotinto por la lesión del “Brujo” Martínez

Los grupos estarán conformados de esta manera: en el grupo A competirán Brasil, Bahamas, Uruguay y Estados Unidos; en el B, Canadá, Panamá, Puerto Rico y Venezuela; y en el C, Argentina, Colombia, República Dominicana y Nicaragua.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas