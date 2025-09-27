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La selección venezolana de béisbol femenino se colocó en lo alto del podio, consiguiendo el oro de manera invicta (6-0) como anfitriona venciendo a México 9-8 en un electrizante encuentro en el que no se guardaron nada.

Las muchachas se impusieron ante «Las Aztecas», dando un golpe de autoridad en casa y de esa manera obtener el anhelado cupo a la próxima cita mundialista, con sus últimas presentaciones.

Venezuela en el Panamericano de Béisbol Femenino

Luego de estar empatadas 2-2 hasta la 4ta entrada, la ofensiva criolla demostró calidad y registró un Rally de 5 carreras, para que luego la selección mexicana respondiera de la misma manera, consiguiendo 6 carreras e inclinando la balanza de su lado por momentos (8-7).

Finalmente, las acciones que le dieron la victoria a las criollas fueron, primero, una carrera anotada de parte de Gabriela García, y luego otra de Kimberly Caicedo, producto de un error de la receptora mexicana lanzando a segunda base, permitiendo la novena rayita y cerrando la pizarra.

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