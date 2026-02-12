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Venezuela se juega su pase a la final en Serie de Las Américas esta noche en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. El equipo Magallanes, campeón de la LVBP estará midiéndose a Cuba.

A las 7:30 de la noche será este electrizante encuentro entre ambos equipos. El representante de Venezuela venció anoche en el último juego de la ronda eliminatoria de esta serie a Curazao con pizarra de 12×4.

Cuba espera por Venezuela, el equipo antillano busca también llevarse el lauro que lo catapulte a la final del torneo. La gran final de Serie de Las Américas será mañana 13 de febrero en el estadio Monumental a las 7:30 de la noche.

Venezuela por su parte espera contar con la ofensiva que se ha mantenido caliente y lo ha llevado a estar en los primeros lugares de la serie. Sobre todo ante el equipo cubano el cual también cuenta con una gran ofensiva.

Venezuela se juega su pase a la final esta noche, y Panamá se mide a Colombia

Las Águilas Metropolitanas de Panamá que han sido uno de los equipos ganadores de la serie se medirán hoy a los Caimanes de Barranquilla. A la 1:30 de la tarde jugarán hoy en el estadio Monumental de Caracas.

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Panamá ha sido una maquinaria engranada para ganar, cuenta con varios venezolanos en sus filas y espera llegar a la final. Por su parte, Colombia espera también sellar el boleto e ir por el cetro.

Estos encuentros están siendo llevados a través de varios canales de televisión entre ellos Venevisión. BYM Sports como también el canal IVC además de plataformas digitales, desde la una y media habrá beisbol.

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