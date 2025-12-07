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Venezuela se lleva el oro de voleibol femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

By Redacción Noticias24Carabobo
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Venezuela voleibol femenino

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La selección venezolana de Voleibol Femenino se ha alzado con la medalla de oro en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, tras vencer a la escuadra anfitriona de Perú en un emocionante y disputado partido final.

Venezuela gana el oro en voleibol femenino

En una emocionante final disputada este domingo en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, la escuadra Vinotinto se impuso a la selección anfitriona de Perú con un marcador final de 3 sets a 1 (25-19, 25-18, 19-25 y 29-19).

Este triunfo no solo representa la medalla de oro para Venezuela en la disciplina, sino que también consolida su liderazgo en el torneo de la categoría, tras haber finalizado la fase de grupos en el primer lugar y mantener una racha imbatible a lo largo de toda la competencia.

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