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Fátima Bosch, Miss México es la nueva Miss Universo 2025, mientras que Tailandia fue la primera finalista. Costa de Marfil, quedó como la cuarta finalista, Filipinas tercera, Venezuela quedó como la segunda finalista.

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La venezolana Stephany Abasali entró primero entre las 30, luego en el top 12. Seguidamente entre las cinco primeras. En cuanto a la pregunta sobre la cultura, supo responder sobre el tema con mucha seguridad y en inglés.

Uno de los desfiles donde brilló la venezolana, fue traje de baño, donde Stephany lució su figura con el traje de baño blanco. Una pasarela que supo llevar y donde se le vio mucha seguridad.

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Venezuela segunda finalista, México es la nueva Miss Universo 2025

Entre las cinco finalistas quedaron, Filipinas, México, Tailandia, además de Costa de Marfil y Venezuela. Fue una dura tarea por parte de los jueces, debido a que cada una de las candidatas estaban bien preparadas.

La edición 74 del Miss Universo estuvo sobrado de glamour, no hubo nada que opacara el concurso. Todo lo contrario el mismo fue una vitrina para la figura de la mujer en el mundo. Y el certamen estuvo por todo lo alto.

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