Siempre escuchamos que Venezuela es el mejor país del mundo, y lo dicen y lo repiten y se habla pero… ¿de verdad tenemos una mejor nación?. Lo tenemos por supuesto si nos vamos y vemos que somos solidarios. Las playas, mujeres bellas y otras cosas…

Que desde las cuatro de la mañana estamos levantados y nos acostamos bien tarde porque hay un compromiso… de trabajo. Pero el compromiso debemos tenerlos todos por esta nación la cual de verdad es una de las mejores.

Tenemos petróleo… y si lo duda vaya al estado Monagas y se adentra a los campos petroleros. Ni hablar del estado Bolívar el cual parece inmenso por todas las riquezas que tiene. O vaya a Portuguesa, Barinas y Apure y mire… como hay tierra de la buena para sembrar. Dios nos dio todo… sí…

Pero tenemos que colocar un inmenso empeño en muchas cosas, el primero de ellos unión. Y no vamos hablar de política… no… hablaremos de lo que es de verdad un país y su unión por el trabajo y por el progreso, y educación sin caer (repetimos) en pintas políticas.

Por cumplir a una nación… siendo responsables… si prometemos algo cumplamos. Seamos puntuales… en muchos países afirman que somos “impuntuales”. Si está en una cola… la que sea… no se colee… sea amable dé con ganas los ¡buenos días!.

Venezuela, el mejor país del mundo

Construya no destruya, aporte siempre buenas ideas, expóngalas si le roban la idea no importa se robaron la idea más no el talento. No se coma la luz… sea un buen ciudadano y respete todas las normas de tránsito que hay en el país. Sí eres motorizado ponte el casco…

Sea un factor de educación… no de destrucción… Venezuela necesita de personas así, que cumplan y que podamos luchar por un mejor país. Nos falta y mucho, pero no es imposible, está en nosotros y más si amamos con ganas a esta nación en la que nacimos con orgullo.

Pongamos cada uno la colaboración y podremos decir en un buen tiempo que es verdad… “tenemos la mejor nación del mundo”. Busquemos siempre el avance y que todos de ahora en adelante hagamos las cosas bien… ¡Viva Venezuela!

