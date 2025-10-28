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La selección nacional de béisbol masculino Sub-23 de Venezuela hizo historia al conquistar de manera invicta (6-0) el Campeonato Panamericano, tras vencer contundentemente a Perú 9 carreras por 1 en la final disputada este sábado en Lima, Perú.

Con este triunfo, la novena criolla obtuvo el único boleto disponible al Mundial Sub-23 de 2026, que se celebrará en Nicaragua.

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El conjunto venezolano desplegó un béisbol sólido en todas sus líneas. Seis lanzadores se combinaron para permitir apenas dos hits y una carrera en siete entradas, con Sebastián Araque acreditándose la victoria tras trabajar 1.2 innings con un imparable, dos boletos y cuatro ponches.

La ofensiva venezolana no dio tregua: una carrera en el segundo inning, tres en el tercero, una en el cuarto y cuatro en el quinto sellaron la paliza criolla.

Venezuela en el Campeonato Panamericano

Los más destacados al bate fueron Jhom Balderrama, quien conectó de 3-2 con jonrón, cuatro impulsadas y dos anotadas; Wilkerman García, de 3-2; y Danyer Sanabria, de 2-1 con cuadrangular y tres empujadas.

La novena nacional completó un recorrido perfecto con victorias sobre Brasil (4-3 y 1-0), Argentina (4-3 y 6-2) y Perú (6-0 y 9-1), ratificando su dominio absoluto en el torneo.

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