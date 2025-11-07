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Venezuela y Egipto empataron a un tanto por lado en el Mundial Sub 17, el combinado dirigido por Oswaldo Vizcarrondo pudo mantenerse en la primera parte arriba. Pero luego los egipcios respondieron.

Venezuela y Egipto empatan en el Mundial Sub 17

Estos terminaron con 10 jugadores en la cancha mientras los vinotintos durante los últimos diez minutos tuvieron llegadas fuertes al arco. Ahora el próximo rival del grupo será Haití que viene de perder 8×1 ante Inglaterra.

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