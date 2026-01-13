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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y el cuerpo diplomático de la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza coincidieron este lunes en la necesidad de consolidar una nueva etapa de relacionamiento productivo.

Durante un encuentro realizado en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores, las autoridades nacionales y los jefes de misión extranjeros sentaron las bases para un diálogo orientado al bienestar común y al respeto mutuo. La reunión, calificada como franca y cordial, estuvo encabezada por Rodríguez, acompañada del canciller Yván Gil; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. En la cita, se repasó el estado de los vínculos bilaterales con el firme objetivo de fortalecer la cooperación en sectores estratégicos como energía, educación, ciencia e industria farmacéutica.

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El canciller Yván Gil destacó la disposición del Ejecutivo nacional de construir una hoja de ruta que privilegie la soberanía. «En el marco del respeto y de la igualdad de los Estados, estamos dispuestos a avanzar en una agenda nueva e intensa de trabajo para el bienestar de nuestros pueblos», afirmó, resaltando los lazos históricos que unen a Venezuela con las comunidades europeas.

autoridades venezolanas presentaron a los representantes diplomáticos un balance detallado sobre los sucesos del pasado 3 de enero. El Gobierno denunció formalmente las violaciones a la soberanía y al Derecho Internacional derivadas de la incursión armada de Estados Unidos que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. En el marco de este acercamiento, lasun balance detallado sobre los sucesos del pasado 3 de enero. El Gobierno denunció formalmente las violaciones a la soberanía y al Derecho Internacional derivadas de la incursión armada de Estados Unidos que culminó con el secuestro del Durante el intercambio, se ratificó la importancia de que la legalidad internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas prevalezcan sobre las agresiones externas. Esta actividad se suma a la ofensiva diplomática liderada por la presidenta encargada, quien recientemente sostuvo conversaciones telefónicas con los mandatarios de Brasil, Colombia y España para informar sobre la gravedad de estos ataques criminales e ilegítimos.

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