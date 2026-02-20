Compartir

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Rodríguez, recibió este viernes en el Palacio de Miraflores al ministro de Asuntos Exteriores del Reino Hachemita de Jordania, Ayman Hussein Al-Safadi, como parte de un refuerzo en lazos diplomáticos.

El encuentro tuvo como objetivo principal elevar el nivel de las relaciones comerciales, políticas y culturales entre ambas naciones, consolidando una agenda de cooperación bilateral que responde a las visitas recíprocas establecidas previamente por el Ejecutivo nacional.

Durante la recepción oficial, ambas delegaciones reafirmaron sus principios de soberanía y autodeterminación. El diálogo permitió revisar acuerdos existentes y explorar nuevas áreas de desarrollo integral. Destacando la coincidencia de ambos gobiernos en la defensa de causas internacionales y el fortalecimiento de la diplomacia de paz como eje central de sus políticas externas.

Venezuela y Jordania lazos diplomáticos

La visita del canciller jordano, auspiciada por el rey Abdalá II, subraya la importancia estratégica de esta alianza para Venezuela en el actual contexto geopolítico. Así mismo se evaluaron mecanismos para incrementar el intercambio en materia económica y técnica entre Caracas y Amán.

Ambos países ratificaron su apoyo conjunto a la causa Palestina y el respeto al derecho internacional como base para la resolución de conflictos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Venezuela gestiona reinicio de exportaciones de cangrejo azul hacia Estados Unidos