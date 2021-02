Venta de Terrenos Ejidos en el Ojo del Huracán

Ante las múltiples denuncias formuladas por ciudadanos sobre ventas ilegales de terrenos ejidos en diversos municipios del territorio nacional, situación que ha generado malestar y que ha encendido las alarmas de muchos, personas amantes de sus municipios con altísimo sentido de pertenencia quienes elevan su voz de protesta ante la presunción de prácticas corruptas que atentan contra el patrimonio municipal De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los terrenos ejidos son inalienables e imprescriptibles, estableciéndose que sólo podrán enajenarse previo cumplimiento de las formalidades previstas en las ordenanzas municipales y en los supuestos que ellas señalen, en concordancia con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. No obstante han habido hechos de ventas de terrenos municipales como si fuesen privados. Hoy no voy a señalar nombres ni municipios pero tengo información de casos específicos y no muy lejos, aquí mismo en el estado Carabobo sobre supuestas ventas de ejidos municipales en lugares estratégicos favoreciendo a empresarios más no a la comunidad y sus expectativas de interés social, recreativo y deportivo. Al caso del terreno del mercado Los Guajiros en el que ha habido silencio absoluto, se le suma que hemos recibido denuncias sobre presuntas ventas de terrenos, uno de ellos el que se encuentra al lado del Forum de Valencia, aquí la cosa es grave ya que es prohibido y penado que a las áreas verdes se les de uso comercial, el otro caso corresponde a las Chimeneas sector de La Trigaleña, en los terrenos de la antigua fábrica de cemento, que por cierto nuestro gobernador Rafael Lacava visitó el día 30 de enero del año 2018 ese día en su cuenta twitter, en medio de un basurero y matorral, dijo que esos espacios serían recuperados y habilitados para el uso de los chamos a quiénes señaló como su prioridad. Creemos en la palabra comprometida del gobernador Rafael Lacava, de ser cierto estos rumores de vecinos de esa zona, él no lo permitirá. Hay que recordar que por un caso similar el Ministerio Público imputó en el año 2008 al alcalde del Municipio Tucacas del estado Falcón Osnel Alfonso Arnías, luego que éste vendiera terrenos ejidos de manera irregular incurriendo en el delito de peculado doloso propio en grado de continuidad previsto en el artículo 52 en concordancia con el artículo 99 de la Ley contra la Corrupción. Los compradores y varios concejales también fueron imputados junto con el alcalde, quien violó la Constitución Bolivariana, la Ley de Régimen Municipal y la Ordenanza de Ejidos al adjudicar y vender terrenos a personas, funcionarios y empresas. Dado este precedente, las denuncias recibidas en esta columna, y tomando en cuenta que podríamos estar en presencia de fraudulentas ventas de terrenos ejidos municipales queremos alertar muy respetuosamente al Contralor General de la República; Dr. Elvis Amoroso, para que en la medida de sus posibilidades y competencias active a su ejército de contralores a ejercer funciones de control en esta materia, la cual podría ser una nueva práctica del cáncer de la corrupción y es una orden del Presidente Nicolás Maduro evitar que haga metástasis. DESIGNADO: En un acto encabezado por el Presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, fue designado el Mayor General Richard Jesús López Vargas, como el Superintendente Nacional Antidroga, o como lo bautizó Maduro como el «Zar Antidroga», quién es dependiente del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Durante la actividad de lanzamiento oficial de esta Superintendencia Nacional, la cual sustituye a la ONA, el Presidente de la República, le hizo entrega al presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, del documento de ante Proyecto de Ley Orgánica de Droga, instrumento jurídico con el cual se percibe adaptar las nuevas formas de caracterización de los delitos. Por su parte Pedro Carreño resaltó que Venezuela es vanguardia de resistencia y victoria ante estas luchas, dijo que es hora de moralizar al planeta, y combatir el narcotráfico ha sido una constante para el gobierno nacional. SEGURIDAD: Con éxito se cumplió en el estado Carabobo con la implementación del dispositivo de seguridad en el marco de los Carnavales Bioseguros 2021, la ciudadanía pudo disfrutar en sana paz y sintiendo el resguardo de más de 8 mil funcionarios de los distintos cuerpos policiales. Hay que destacar el trabajo del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Carabobo, José Ávila, quien personalmente estuvo abocado a la coordinación y supervisión del operativo, así como la participación de Yosbel Solórzano, director de Policarabobo. Tengo información de que el secretario de seguridad José Ávila ha asumido de manera frontal el caso sobre las denuncias de las alcabalas que se montan de manera ilegal, muchas para la matraca, en este sentido ha instruido a los directores de las policías municipales al estricto cumplimiento de las normas legales para la instalación de dichas alcabalas. Lo que más desean los carabobeños, y en esa misión está montado a tiempo completo el Secretario de Seguridad, José Ávila, es que la población sienta un clima de tranquilidad, de paz y seguridad, se continúe dándole certeros golpes a las bandas hamponiles, como hasta ahora viene ocurriendo, según las más recientes cifras que se conocen. VACUNAS: En hora buena arribaron al país las primeras 100 mil vacunas rusas Sputnik v, en el estado Carabobo el gobernador Rafael Lacava anunció la llegada de una gandola contentiva de un lote de estas dosis la cual vino escoltada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y personal de epidemiología, las mismas serán utilizadas para inmunizar en primera fase al personal del sector salud de toda la entidad carabobeña. El presidente Nicolás Maduro dijo que se espera un segundo envío de la Sputnik v considerada la más efectiva contra el covid, y en lo sucesivo se irá aplicando en todo el país. SAN DIEGO: Fuentes internas de la alcaldía del municipio San Diego en Carabobo me indican del negocio redondo en el que está metido presuntamente el alcalde León Jurado con la venta de terrenos privados a empresarios y comerciantes, tanto que desde el Ejecutivo se adelanta a toda marcha la reforma del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) para convertir zonas residenciales en espacios de uso comercial, tal y como se ha hecho con las avenidas El Morro y La Esmeralda, pero la información que me llega de fuente confiable es que lo que busca el alcalde es que zonas que geográficamente son residenciales, rurales, convertirlas en uso comercial como Maco Maco, El Naipe, entre otros se tores, para ello se incrementaría la poligonal en la reforma al PDUL, pasandole por encima a lo residencial para darle utilidad comercial. Obviamente que una vez concluida la propuesta la misma pasa a la Comisión de ejidos, bienes y servicios del Concejo Municipal de San Diego. Pero lo más grave y que seguramente la Contraloría hará su investigación correspondiente, es que el alcalde de San Diego estaría otorgando permisos ilegales a constructores en terrenos como los que pertenecen a la Hacienda Montemayor, propiedad de Nolberto Salas, quién tiene una sentencia a favor, pero aún asi, se continúan otorgando permisos, tal es el caso del permiso que se le otorgó a unos empresarios que ocuparon el terreno que está entre la Clínica Valle de San Diego y Mac Donald, al lado del Centro Comercial Fin de Siglo, alli se están levantando unas estructuras, terreno que está en litigio propiedad de Nolberto Salas. De hecho en mis investigaciones periodísticas en el año 2012, el 18 de diciembre, la Cámara Municipal de San Diego se manifiesta alegando que la ficha catastral con la que el Grupo Coyserca para ese entonces, estaba desincorporada y que se estaba construyendo de manera ilegal. VALENCIA: Una fuente confiable de la Alcaldía de Valencia me informan de la situación tensa y de nerviosismo que se respira en las distintas direcciones, en las cuales el personal ni hablar por teléfono se atreven, al parecer se los prohibieron, mucho menos los altos funcionarios porque según el Sebin los investiga por toda la situación y denuncia que se ha generado en relación al alcalde. Me enteré que varios directores andan «chorreados», quieren renunciar en una especie de estampida dado que recibían mensualmente una «colaboración» tipo bono de 100 dólares, para supuestamente omitir algunos procesos administrativos y obviamente están conscientes que a la hora de alguna acción judicial tendrían responsabilidades administrativas y penales, de hecho una fuente que recorre los pasillos de la alcaldía me informó de que habrían «raspado» a la sindico porque esta funcionaria se negó a firmar un documento, sobre la venta de un terreno ejido. Asimismo personas del sector inmobiliario me hacen llegar la denuncia de que en la dirección de catastro presuntamente les exigen la suma de 250 a 500 dólares para otorgar la cédula catastral, eso en cuanto a apartamentos y casas, porque cuando se trata de locales comerciales el monto en «verdes» dizque supera los 2 mil dólares. Comentan los afectados que es más costoso este trámite en Valencia que en San Diego que históricamente fue el más caro. A esto habría que sumarle los 5 dólares que tienen que pagar semanalmente los trabajadores de la economía informal (buhoneros) apostados en el norte, centro y sur de Valencia, es decir, 20 dólares mensual billete que lo recoge un personaje de nombre Anderson, dinero que no va a parar al fisco municipal, sino que es entregado en efectivo a una persona en las inmediaciones del Cementerio Municipal de Valencia. Vale preguntarse: ¿A quién se lo entrega? ¿Quién se embolsilla este dinero?. A este ciudadano Anderson funcionarios del Sebin lo tendría en la mira. Está feo para la foto. CANDIDATOS: Tras la información que de buena fuente me llegó de la reunión que se dio en una arepería en Caracas, promovida por un diputado del estado Carabobo, en la cual ya se habrían asomado algunos nombres de posibles candidatos a las alcaldías, ahora que el mismísimo Presidente Nicolás Maduro dijo que está de acuerdo en que la elección de alcaldes y alcaldesas se realicen con las de gobernadoras y gobernadores, pero que la decisión no depende de él, se filtró por esa vía del «pacto de la arepera» una lista de posibles candidatos, tal y como me llegó se las dejo saber: Alejandro Marvez a la reelección en Valencia (en veremos) la presidenta del Parlamento Regional, Betsabeth Arroyo, sería la candidata para Los Guayos, esta vez tendría chance ya que en las elecciones pasadas en una jugada política y de intereses económicos la «mataron» de la lista para favorecer al candidato ferretero, Johan Castañeda a la reelección por Guacara, Reinaldo Rodríguez para el municipio San Joaquín, Leonel Ruiz, para repetir en Diego Ibarra, Glamis García por San Diego, Alexis Ortilez candidato para Naguanagua, Alexander Suárez sería el candidato para Puerto Cabello, por cierto que de este personaje se tienen buenas referencias, en lo político y en lo gerencial, se comenta que es de la corriente «samuelista», Aimara Aguiar candidata para Montalbán, Fernando Quintero, candidato al municipio Miranda, mientras que la diputada regional Francis Vielma iría a Bejuma, Blanca Rodríguez, candidata a Libertador, aunque en la Plaza de Tocuyito es una total desconocida, Nadezca Acosta aspiraría a Carlos Arvelo, Mirian Pérez por el municipio Juan José Mora. Obviamente es una lista como quien juega un cuadro de caballo, a ver si lo pegan, pero como suele pasar en estos procesos de escogencia de candidatos todo puede cambiar, ya existen precedentes. Lo que sí es cierto es que no hay que ser adivino, consultar un babalao, los caracoles o fumarse un tabaco, para saber que no todos los alcaldes en Carabobo repiten. Según mis fuentes altamente conectadas es que ya a nivel de la dirección nacional del Psuv habría varios expedientes de alcaldes del estado Carabobo que están feo para la foto, fueron debut y despedida.

