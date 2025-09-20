Compartir

Es una de esas frases que todos hemos escuchado. Se utiliza para advertir a alguien que no indague demasiado en asuntos ajenos, pues podría traerle problemas. Sin embargo, el famoso refrán «La curiosidad mató al gato» esconde una historia y un significado mucho más complejo de lo que parece, y su popularidad ha evolucionado a lo largo del tiempo.

Origen

Lo que muchos desconocen es que la versión original del dicho no tenía nada que ver con la curiosidad. La frase, que se originó en Inglaterra en el siglo XVI, era «El cuidado mató al gato» (Care killed the cat). En ese contexto, la palabra «care» significaba preocupación, tristeza o pena. La frase original era una forma de decir que el exceso de preocupación o la angustia podían ser tan dañinos que incluso un animal con nueve vidas, como el gato, podría morir.

El cambio de «care» a «curiosity» ocurrió en el siglo XIX, popularizado por el autor irlandés Eugene O’Neill. Esta variación se arraigó rápidamente en la cultura popular, probablemente porque la idea de que la curiosidad puede llevar a situaciones peligrosas es mucho más relatable y didáctica.

La doble cara de la curiosidad

Hoy en día, el refrán se utiliza casi exclusivamente como una advertencia. Es un llamado a la prudencia, a no inmiscuirse en asuntos que no nos incumben o a no buscar respuestas en lugares que podrían ponernos en riesgo. En este sentido, es un consejo para mantener la seguridad y el respeto por los límites.

Sin embargo, también es cierto que el dicho, en su versión moderna, le da un matiz negativo a una de las cualidades más importantes del ser humano: la curiosidad. Después de todo, es la curiosidad la que nos impulsa a aprender, a innovar y a descubrir. Sin ella, no existirían los avances científicos, las exploraciones ni el crecimiento personal.

El verdadero significado del refrán, al desentrañar su historia, nos deja una lección valiosa: si bien la curiosidad es una fuerza poderosa para el bien, debe ser balanceada con la prudencia. La clave no es dejar de ser curiosos, sino saber cuándo detenerse.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas