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Por Jaime Macías

En esta oportunidad le voy a ceder el espacio en mi columna en Noticias24Carabobo al colega mexicano Fernando Ballesteros, quien al igual que yo es un acucioso analista del béisbol, a quien no le gusta quedarse con lo superficial y complaciente a la hora de tratar temas un poco álgidos.

Estos temas ya han sido tratados y publicados con mi visión particular en este espacio, la cual es llamada por mis colegas, “Más allá de lo evidente”, pero me complace encontrar alguien que comparte mis criterios de una manera clara y concisa como lo hace Ballesteros en su particular estilo. A continuación, parte de su escrito en su página de Facebook.

VERDADES DEL BEISBOL QUE NADIE QUIERE ACEPTAR

El beisbol es el deporte más romántico que existe. Nos venden la narrativa del «Campo de los Sueños», la poesía del juego perfecto, la nostalgia del guante de cuero viejo….

Pero detrás de la costura roja y el césped recién cortado, existe una maquinaria fría, brutal y, a menudo, despiadada.

Si amamos este deporte, debemos tener el valor de verlo sin filtros. Aquí hay verdades crudas, documentadas e irrefutables sobre el béisbol actual.

La «Fábrica de Talento» en Latinoamérica es una picadora de carne

Nos gusta celebrar las historias de éxito: El niño que salió de la pobreza en San Pedro de Macorís o Maracay y firmó por millones. Pero la estadística es cruel. El sistema de academias y «buscones» en el Caribe opera bajo un modelo de especulación de activos humanos.

Para que un solo prospecto llegue a MLB, miles son desechados. Niños de 12 o 13 años abandonan la escuela bajo «acuerdos verbales» ilegales con entrenadores que se llevan porcentajes predatorios de sus bonos futuros. Si el niño se lesiona o no desarrolla la velocidad esperada a los 16 años, es descartado sin educación, sin dinero y sin futuro. La oficina de Grandes Ligas lo sabe, y aunque intenta regularlo, el sistema sigue siendo una lotería donde el boleto cuesta la infancia de los prospectos.

2.- La obsesión por la velocidad está destruyendo la anatomía humana

No es mala suerte, es biomecánica. Estamos viviendo una epidemia de cirugías ‘Tommy John’ y no es casualidad. Los equipos valoran la velocidad (velocity) y el spin rate (tasa de rotación), por encima de la salud a largo plazo.

La anatomía humana no evolucionó para lanzar una pelota de 5 onzas a 100 millas por hora repetidamente. El ligamento colateral ulnar (UCL) tiene un punto de ruptura físico. Hoy en día, a los lanzadores se les enseña a lanzar al máximo esfuerzo («max effort») en cada pitcheo porque los relevistas son desechables. La verdad irrefutable es que los equipos prefieren exprimir 3 años de rendimiento de élite y pagar la cirugía, que enseñar a un pitcher a lanzar a 92 mph y durar 15 años. Los brazos son consumibles.

3. La eficiencia matemática (Sabermetría) ha hecho el juego más aburrido

La analítica ganó. Los números no mienten: La forma más eficiente de ganar es evitar poner la bola en juego para que la defensa no intervenga. Esto nos ha llevado a la era de los «Tres Resultados Verdaderos»: Home Run, Base por Bolas o Ponche.

El béisbol de acción —el robo de base, el toque de bola, el hit-and-run, la jugada defensiva espectacular— es estadísticamente ineficiente. Los gerentes generales han optimizado el juego hasta casi eliminar la aleatoriedad. El resultado es un producto objetivamente más «perfecto» para ganar, pero estéticamente más lento y predecible para el aficionado. La ciencia mató al espectáculo.

4.- El sueño de las Grandes Ligas es una anomalía estadística

De todos los jugadores drafteados (seleccionados) en los Estados Unidos y firmados internacionalmente, menos del 10% llega a jugar un solo día en las Grandes Ligas. Y de esos pocos afortunados, la mayoría no dura lo suficiente para cobrar una pensión vitalicia.

Durante décadas, MLB mantuvo un sistema de supresión salarial en las Ligas Menores que rozaba la ilegalidad, con jugadores viviendo por debajo del umbral de la pobreza, hacinados en apartamentos y comiendo mal. Aunque la reciente sindicalización de las ligas menores (2022-2023) ha mejorado esto, la realidad persiste: El camino a la cima está pavimentado sobre miles de carreras frustradas que generaron valor para los dueños sin recibir casi nada a cambio.

Conclusión: El béisbol es hermoso en el terreno, pero implacable en las oficinas. Entender estas verdades no significa que debamos dejar de verlo, sino que debemos dejar de idealizarlo. Al final del día, el béisbol es un negocio de miles de millones de dólares, disfrazado de juego de niños.

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