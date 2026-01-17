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Tras las recientes acusaciones en contra de Julio Iglesias por acoso y agresión sexual, resurgió el testimonio de Verónica Castro, asegurando que vivió dos episodios «incómodos» junto al cantante español.

Durante un entrevista, Castro reveló que fue tocada y besada por el cantante, sin su consentimiento.

«Un beso que me robó Julio Iglesias. Otro día me agarró la nalga encima de un escenario. Era una entrega de unos premios y había artista de mucho renombre. Estaba Julio Iglesias y quedó detrás de mí (…) y de repente siento que alguien me agarra», dijo Castro.

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La actriz afirmó que le reclamó a Iglesias por su acción. «Si no me dejas que te la agarre allá en el camerino, te la agarro acá en el escenario», habría respondido el cantante.

Sin embargo, el cantante español rompio el silencio y aseguró que era inocente de las los señalamientos en su contra, luego de que dos empleadas lo acusaron de abuso sexual, lo que desencadenó una investigación judicial.

«Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado ni faltado el respeto a ninguna mujer», dijo Iglesias.

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