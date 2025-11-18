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Tres personas que viajaban de Trujillo a Carabobo fallecieron hoy en la Autopista Centroccidental en Yaracuy. El trágico hecho ocurrió a las 8:30 de la mañana de hoy martes 18 de noviembre de 2025.

En un vehículo Chevrolet Optra registrado con las placas AM412VA venían dos mujeres de 34 años y un sujeto de 38. Las damas quedaron identificadas como Lauris Josefina Montilla y Yimairi Vanessa Acosta quienes murieron en el accidente.

Las tres personas venían en la autopista cuando el vehículo se salió de la vía e impactó contra un árbol. Al lugar llegaron autoridades como personas que transitaban por la vía e intentaron auxiliar al hombre que venía conduciendo el carro.

Viajaban de Trujillo a Carabobo y fallecieron en la Autopista Centroccidental de Yaracuy

Este quedó identificado como Nelson Ramón Rivas quien quedó dentro del vehículo y tuvo que ser auxiliado. Pero falleció a pocos minutos de ingresar al Hospital Central de San Felipe en el estado Yaracuy.

Equipos de Protección Civil, Bomberos, Policía regional y PNB atendieron la emergencia la cual ocurrió a las 8:20am aproximadamente.

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