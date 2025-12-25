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Si viajas por la Autopista Valencia Puerto Cabello toma en cuenta estas recomendaciones. En estos días generalmente las familias viajan a la playa, pero es importante saber sobre como circular en esta arteria vial.

Cuidado con la velocidad, mantén una velocidad moderada, luego de pagar el peaje de La Entrada conserva la velocidad. No pises el acelerador ya que las bajadas son peligrosas en esta autopista.

Conserva un solo canal, maneja por un solo canal, la autopista el 25 de diciembre se ve poco tráfico. Hoy no habrá carga pesada como suele haber los días de semana o fin de semana, circula con prudencia.

Cuidado con los frenos, esta autopista tiene un largo tramo de concreto por el cual debes manejar con mucha prudencia. Cuidado al frenar bruscamente en algunos de sus tramos, siempre ve a una velocidad moderada.

Viajas por la Autopista Valencia Puerto Cabello

Pendiente siempre de la autopita, evita el uso del celular, como maneja siempre pendiente de la vía. Evita distracciones, y ve siempre hacia adelante, el objetivo es evitar accidentes de tránsito.

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