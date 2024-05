El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, reiteró que “no hay ninguna posibilidad de que se alteren los resultados del 28 de julio, es decir que la gente vota de una manera y salgan los resultados de otra”, esto en el marco de las elecciones presidenciales.

Durante una entrevista ofrecida en Kicosis, transmitida por Globovisión, Díaz expresó que “una de las cosas que motiva a la gente a votar es la polarización política (…) una elección insípida donde la gente no ve oportunidad de cambio, no motiva a nadie“.

Sostuvo que se necesita un entusiasmo popular y no basta solo con el entusiasmo de la clase media. “Para ganar una elección, necesitas entusiasmo popular indudablemente y entusiasmo transversal a toda la población, no basta con el entusiasmo de la clase media porque al final no es la mayoría del país”.

Asimismo, Díaz comentó que “el país lo que quiere es paz, y salir de la confrontación” y que “el discurso que la gente quiere, es no más conflictos, que se pare la migración y no se tengan más sanciones”, dijo.

“Hay un conjunto de políticos que está leyendo muy bien lo que dice el país (…) por eso se busca un cambio que garantice paz y estabilidad”, reiteró.