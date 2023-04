Compartir

Vicente Fernández Jr. habló sobre el supuesto vínculo que tiene la dinastía Fernández con el narcotráfico, luego que el año 2021 saliera a la luz, el libro de la periodista Olga Wornat, “El último Rey”, en el que reveló que uno de los hijos de Vicente Fernández está relacionado con un exlíder del narcotráfico, Ignacio Nacho Coronel.

“Yo nunca hablé con esta periodista; sí me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar. No tengo más comentarios”, comentó Vicente Jr.

De acuerdo a lo escrito por Olga, allí se menciona la intimidad de la familia, desde su origen humilde hasta anécdotas de infidelidad y traiciones entre los hijos del “Charro de Huentitán”.

Supuestamente, también se habla sobre el secuestro de Vicente Fernández Jr., historia que es poco conocida entre el público.

Además cuenta algunos datos sobre Gerardo Fernández, el otro hijo del intérprete: “Descubro a uno de los hijos de Vicente Fernández y es ahí en donde se desata todo el nudo de la historia que va a sorprender mucho”, expresó la escritora.

Aparentemente, Gerardo es el hijo ambicioso de Vicente, según el mismo tiene relaciones turbias: “fue capaz de robar a su padre, fue capaz de robarle a su hermano porque le manejaba el dinero de los palenques, además de robarle a Juan Gabriel, le mentía al padre y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández”.

