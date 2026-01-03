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La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en horas de la tarde de este sábado 3 de enero, durante Consejo de Defensa de la Nación, exigió al Gobierno de los Estados Unidos (EEUU), la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, la primera dama, Cilia Flores, secuestrados por la administración Trump esta madrugada.

«Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores», expresó Delcy Rodríguez junto al alto mando militar, del Estado y del Consejo de Vicepresidentes. Enfatizó además que Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela.

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«Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moros (…) Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, estamos listos para defender nuestros recursos naturales», afirmó la vicepresidenta de la República, quien además estuvo acompañada de los representantes de todos los Poderes Públicos.

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