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Vicepresidenta Delcy Rodríguez exige la liberación del presidente Maduro y primera dama, Cilia Flores

By Redacción Noticias24Carabobo
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Delcy Rodríguez liberación Maduro

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La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en horas de la tarde de este sábado 3 de enero, durante Consejo de Defensa de la Nación, exigió al Gobierno de los Estados Unidos (EEUU), la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, la primera dama, Cilia Flores, secuestrados por la administración Trump esta madrugada.

«Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores», expresó Delcy Rodríguez junto al alto mando militar, del Estado y del Consejo de Vicepresidentes. Enfatizó además que Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela.

«Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moros (…) Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, estamos listos para defender nuestros recursos naturales», afirmó la vicepresidenta de la República, quien además estuvo acompañada de los representantes de todos los Poderes Públicos.

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Delcy Rodríguez exige fe de vida del presidente Maduro y la primera dama, Cilia Flores

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