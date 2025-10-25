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Desde la Galería de Arte Nacional (GAN), en Caracas, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, acompañó este viernes la inauguración de la Expo Maradona «Diego Vive».

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La expo con muestras gráficas en inteligencia artificial y piezas emblemáticas del astro argentino Diego Armando Maradona, rinde honor a su legado en el fútbol latinoamericano.

Rodríguez consideró que esta exposición exalta la trayectoria de un ícono del fútbol mundial y promueve su legado de compromiso social y la identidad latinoamericana con la pasión deportiva. “Busca acercar a las nuevas generaciones al pensamiento crítico y a la historia de lucha que acompañó al futbolista”, dijo.

Delcy Rodríguez Expo Maradona «Diego Vive»

La alta funcionaria agregó que esta expo permite que la juventud deportiva «asuma el ejemplo de Maradona, especialmente su firme postura frente a la corrupción en el ámbito deportivo y su histórica confrontación con la FIFA”.

La exhibición estará disponible para el público durante dos meses, desde los días martes hasta los domingos, entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m.

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