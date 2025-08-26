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La Vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que Venezuela reporta 17 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Resaltó Rodríguez que todos los sectores están creciendo en materia productiva como económica.

Rodríguez expuso en el Consejo Nacional de Economía Productiva que los sectores económicos del país reportaron un crecimiento en el segundo trimestre de este año. Esto gracias a los mecanismos que ha impuesto el ejecutivo.

«Venimos de un crecimiento del primer semestre, como lo indica el Banco Central de Venezuela, de un crecimiento de 7,71%», dijo. Venezuela busca expandir el crecimiento en todos los sectores del país.

Trimestres consecutivos de crecimiento económico

Como el turismo, petrolero, agrícola además de pesquero, esto con políticas económicas que permitan el crecimiento productivo. Protegiendo además todos los sectores y brindando oportunidad que todos crezcan.

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Indicó Rodríguez quien es también ministra de Hidrocarburos que el crecimiento obtenido, con respecto al 2024; fue resultado del impulso de la tasa de protección efectiva arancelaria, cargas fiscales, el incremento de empleos, así como el acceso a tecnologías para proteger las cadenas de valor.

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