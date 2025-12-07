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La vicepresidenta Ejecutiva de la República y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, realizó una inspección a los avances de las obras de la nueva Planta Ensacadora de Urea de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven) en el estado Anzoátegui.

Rodríguez informó que esta iniciativa consolida a Pequiven como un actor clave en la cadena de valor agroproductiva del país. La nueva planta tiene como objetivo asegurar el acceso a insumos esenciales y fertilizantes fundamentales para optimizar la producción agrícola nacional.

Durante la inspección, la alta funcionaria resaltó el potencial y la capacidad del país, afirmando que Venezuela «posee la moral, el conocimiento y la voluntad» necesarios para avanzar, crecer y consolidar sus grandes potencialidades energéticas.

Nueva Planta de Urea de Pequiven

La Planta de Urea se ubica dentro del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui (CJAA), en la Planta Fertilizantes Oriente, un punto estratégico cercano a Barcelona y Puerto Píritu.

Actualmente, se está optimizando la producción de urea para la agricultura con estas nuevas ensacadoras, buscando mejorar significativamente la distribución del fertilizante.

La recuperación y el fortalecimiento de la industria petroquímica se llevan a cabo con «esfuerzo propio», bajo la visión estratégica del presidente Nicolás Maduro y el compromiso de la clase trabajadora.

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