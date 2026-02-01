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El caso de la red de tráfico sexual liderada por Jeffrey Epstein ha tomado un giro dramático tras la publicación de una nueva serie de documentos desclasificados el pasado viernes.

La divulgación, lejos de traer alivio, ha desatado una ola de indignación entre las sobrevivientes, quienes afirman que el proceso está revictimizándolas mientras garantiza la impunidad de los perpetradores de alto perfil.

Denuncias

A través de una carta firmada por 20 personas, las víctimas denunciaron que la reciente partida de archivos contiene fallos críticos de seguridad. Según el documento, la información liberada permite identificar a sobrevivientes que previamente habían mantenido su anonimato bajo seudónimos, mientras que los nombres de figuras influyentes de la política, el mundo empresarial y el espectáculo permanecen bajo un estricto secretismo.

Gloria Allred, reconocida abogada de derechos de las mujeres, subrayó la gravedad del asunto al señalar que se han revelado nombres de sobrevivientes que nunca habían sido expuestos públicamente.

Por su parte, el abogado Bradley Edwards calificó el hecho como una «violación sin precedentes de la privacidad y los derechos de las víctimas» por parte del Departamento de Justicia.

La reacción de Donald Trump

En medio de la controversia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este sábado sobre los hallazgos. El mandatario afirmó que los documentos difundidos lo exculpan de cualquier irregularidad.

«Me dijeron algunas personas muy importantes que no solo me absuelven, sino que es justo lo contrario de lo que algunos esperaban», declaró.

Trump también adelantó que evalúa emprender acciones legales contra el escritor Michael Wolff y contra el patrimonio del fallecido magnate.

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