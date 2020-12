Este lunes el Colegio Electoral de Estados Unidos determinó formalmente la victoria de Joe Biden; como próximo presidente del país.

En California, reunidos en la asamblea estatal, confirmaron que los 55 votos electorales de ese estado iban a parar a Biden.

Esos delegados permitieron a Joe Biden superar la barrera de 270 votos electorales; necesarios para llegar a la Casa Blanca, horas después de que comenzaran las votaciones de ese órgano en cada estado.

Asimismo, el Colegio Electoral de Estados Unidos corroboraron que Biden acumula al menos 302 votos electorales; frente a los 232 de Trump.

Sin embargo, hasta los momentos falta de que se confirmen los 4 compromisarios que adjudica Hawái, donde se impuso el candidato demócrata en los comicios.

Igualmente, se ratifica la elección de su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris; que será la primera mujer y la primera que ocupará el cargo de vicepresidenta de EE.UU. cuando ambos lleguen al poder, el próximo 20 de enero.

Cabe destacar, que los principales medios de comunicación ya pronosticaron el pasado 7 de noviembre que Biden alcanzaría 306 votos electorales y arrebataría a Trump la Presidencia.

Por otra parte, Trump no reaccionó inmediatamente a la noticia del Colegio Electoral; pero, acudió a Twitter para anunciar que el fiscal general William Barr, con quien ha tenido fuertes desacuerdos por el tema electoral, renuncia y dejará su gabinete en los próximos días.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020