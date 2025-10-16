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La emblemática pasarela de lencería Victoria’s Secret Fashion Show 2025 volvió a brillar la noche del 15 de octubre, en Brooklyn, Nueva York, con una puesta en escena cargada de glitter, energía, ritmo, poder femenino y contrastes visuales.

Esta edición del Victoria’s Secret Fashion Show llegó cargada de sorpresas desde varios días antes de su montaje, cuando se anunció la participación de Karol G, Madison Beer, TWICE y Missy Eliot.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Más adelante, al difundirse las fotografías de una Barbie Ferreira estrenando nuevo look y después, durante los primeros segundos de la pasarela, cuando la primera sorpresa le advirtió al público que el evento había preparado algo grande.

El desfile arrancó con un momento impactante: Jasmine Tookes, una modelo estadounidense de 34 años caminó por la pasarela presumiendo su vientre de nueve meses de embarazo.

La encargada de abrir la velada lo hizo vistiendo un conjunto color bronce que combinaba sensualidad y maternidad. Con alas — más reducidas en comparación con los tradicionales sets angelicales — caminó con serenidad y presencia, marcando un inicio inesperado y simbólico.

Modelos emblemáticas

Acto seguido, comenzaron a salir modelos célebres como Adriana Lima, quien emergió cubierta de un enterizo de malla, cubierto en glitter, irradiando luz con cada paso. Las alas doradas que portaba eran más pequeñas, detalle que pareció reforzar que el brillo (y no el tamaño) era el protagonista visual de la noche.

Entre los momentos más memorables estuvo Alessandra Ambrosio, quien lució un conjunto mini con detalles relucientes, capturando la nostalgia del glamour de antaño.

Candice Swanepoel ofreció un momento espectacular: su estilismo integró múltiples collares que cubrían el torso. Otras modelos portaban alas sobre la cabeza, como si formaran parte de un tocado escultórico.

Una atmósfera totalmente distinta se vivió cuando Gigi Hadid apareció luciendo un conjunto rosa enmarcado en una capa floreada del mismo color. Mientras ella avanzaba por la pasarela, la cantante Madison Beer interpretaba en vivo sobre el escenario.

Cantantes

Las integrantes del grupo TWICE, ingresaron a escena llevando botas rosas y vestuarios que incorporaban piezas de la línea PINK de Victoria’s Secret, coordinadas a la perfección con la esencia cromática del segmento.

Asimismo, La querida artista colombiana no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó, ofreciendo una presentación musical icónica que hizo vibrar la pasarela y se llevó la ovación de pie.

Su look al más puro estilo ‘Tripocoqueta’ y su energía la han convertido en la gran sensación del show. Como es tradición, la pasarela contó con música en vivo para acompañar los desfiles, y este año, la producción apostó por la explosión global del talento latino.

Cuando Missy Elliott finalmente irrumpió en el escenario, lo hizo acompañada de un cuerpo de bailarines vestidos con trajes plateados. En medio de luces estroboscópicas, una plataforma móvil y grandes letras luminosas que formaban su nombre, la artista estadounidense llenó el set de energía y ritmo.

Noticias 24 Carabobo

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