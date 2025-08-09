Compartir

En el mundo de las profecías y la astrología, ha comenzado a circular con fuerza una predicción que ha capturado la atención de muchos: un posible encuentro con vida extraterrestre en el transcurso del año 2025.

Videntes y astrólogos de diversas partes del mundo han interpretado supuestas alineaciones cósmicas y eventos energéticos como señales de una inminente «gran revelación» para la humanidad.

La Profecía y su Interpretación

Aquellos que sostienen esta teoría a menudo se basan en una mezcla de intuiciones y lecturas astrológicas complejas. Hablan de un «portal energético» que se abrirá, facilitando la comunicación con civilizaciones de otros planetas. Algunos incluso han llegado a señalar que el contacto podría manifestarse a través de la comunicación masiva o la aparición de naves en puntos específicos del planeta.

La narrativa de la profecía se centra en la idea de que la humanidad ha alcanzado un nivel de madurez tecnológica y espiritual suficiente para entablar una relación con seres de otros mundos, y que este 2025 es el momento de la verdad para que esto ocurra.

Videntes

Las visiones de Baba Vanga y Athos Salomé coinciden en que la humanidad tendrá su primer contacto con extraterrestres durante un gran evento deportivo, posiblemente la final de la Eurocopa Femenina o una carrera de Fórmula 1.

Por su parte, Athos Salomé, conocido en el ámbito del esoterismo como el «Nostradamus vivo», ha hecho sus propias predicciones para 2025. Según lo que ha compartido, este año la humanidad podría obtener respuestas sobre la existencia de vida extraterrestre.

