Aunque tiene ya algún tiempo el vídeo donde el pato burla al tigre sigue siendo uno de los clásicos del mundo animal. El pato estaba nadando en el agua tranquilamente y el gran felino lo vio como parte de su alimento.

Por supuesto, el tigre no contó que en segundos el pato desaparecería y se sorprende de no verlo más. Incluso se ve como el pato no aparece mientras el tigre pensó que el agua se lo había tragado.

Esta grabación muestra que en el mundo de los animales también se cuidan, sobre todo de la fuerza del tigre. Mientras que el pato se fue escondido dentro del agua, táctica que siempre hacen para huir.

El pato burla al tigre en este vídeo

Esta grabación la hemos visto en noticieros como en programas de animales. Quienes también son protagonistas de este mundo.

