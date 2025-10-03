Carú y sus cachorros se han hecho virales en las últimas horas en todas las redes sociales del país. Y no es para menos los tres leoncitos se han visto junto a su mamá en el zoológico de Chorros de Milla de esa entidad.
Con mucha responsabilidad, la leona Carú se acerca a sus cachorros, como los mantiene vigilados en el lugar. Estos ya están alimentados y creciendo día a día bajo la mirada de especializados veterinarios.
Mientras Murachí, el león padre se mantiene en un espacio cercano a sus hijos como a su pareja Carú. Murachí como “el rey de la selva” es también afamado en este zoológico en el estado Mérida.
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Carú y sus cachorros ya se dejan ver en Mérida
En los próximos días, se llevará a cabo el destete de las crías, según informó el zoológico en su cuenta de Instagram. Mientras estos se suman a ser uno de los atractivos para escaparse a Mérida.
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El trío de felinos se mantienen en el lugar y están sanos, como con excelentes cuidados. Mientras Carú es la más fotografiada por los turistas que visitan a diario este hermoso lugar en Mérida.
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