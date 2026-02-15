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El ingenio da para todo y el troncomóvil de Los Picapiedras se hizo viral en las redes sociales. El carro de una de las familias más queridas de la televisión se hizo presente en esta temporada.

El mismo hecho con pedazos de madera, una copia perfecta del vehículo de Pedro Picapiedra. Con su techo color verde, el cual fue uno de los más llamativos que se han visto en este año.

En el iban tres niños, personificando a Pablo, Betty y a Vilma Picapiedra, estos empujados por adultos. Los niños en el video se ven sonrientes a bordo del famoso carro de la familia Picapiedra.

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El troncomóvil se llevó los aplausos en Carnaval

Como es conocido, cada temporada de carnaval se pone a prueba los inventos, el ingenio, los materiales, los disfraces y esa magia que hace inolvidable estos días. Los cuales terminan de completarse el fin de semana.

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Los padres como la familia entera siempre hacen estos inventos con el fin de tener un Carnaval inolvidable. Como el troncomóvil el cual este año fue uno de los carros más virales que hasta ahora se han visto.

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