Compartir

Una manada de osos polares se adueñó de una estación rusa abandonada. Los videos grabados con un drón pertenecen al fotógrafo Vadim Makhorov, quien mostró como estos viven en el lugar.

La misma era una estación euroasiática, en el lugar hay un conjunto de casas las cuales fueron tomadas por los osos. Algunos de ellos mayores, mientras que protegieron a los más pequeños en el lugar.

Osos polares se adueñan de una estación rusa abandonada

El video se hizo viral, muestra a uno de los osos mayores tratando de atacar al drón. Mientras los otros curiosos se muestran en las puertas de la casa abandonada. Estos se adaptaron rápidamente al espacio.

Los osos buscaron las ventanas, como las puertas y se adueñaron del espacio, pese a las bajas temperaturas que presenta.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas