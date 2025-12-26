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Un perro tomó un cohete y por poco causa una tragedia, un hombre estaba encendiendo un cohete y el canino con velocidad se lo arrebató cuando el mismo estaba encendido. El cohete quedó en la parte trasera de un hombre y todo el mundo salió corriendo.

El perro estuvo a punto de causar una tragedia, pero menos mal que no pasó nada, ni hubo lesionados. El can dejó claro que no hay que usar fuegos artificiales en las fechas navideñas ya que esto puede salirse de control.

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Perro tomó un cohete

No tenemos la fecha exacta del video, y al parecer fue en Colombia. Pero el material ha sido tendencia en las últimas horas, de hecho fue uno de los más vistos en la noche de Navidad.

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