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Un vigilante se salvó de milagro en Paraguay ante un conductor borracho que venía manejando una camioneta. Segundos antes el centinela estaba en la parte de afuera del local, precisamente en la fachada del comercio.

La tranquilidad de la noche hacia que el vigilante estuviese sin mayores contratiempos, cuando de repente las luces le avisaron que el vehículo venía de frente. Unos segundos tuvo el hombre para lanzarse a un costado.

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Vigilante se salvó de milagro en Paraguay

Vio como la camioneta destruyó toda la fachada de vidrio del local y quedó dentro del mismo. Es un local de materiales de construcción como de ferretería en Paraguay. El conductor de la camioneta venía en estado de ebriedad.

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Como también a una alta velocidad, quedando dentro del local por completo. Se pudo conocer que la policía llegó segundos después al local, quedando el conductor de la camioneta detenido. El vigilante se salvó de milagro, y todo el hecho fue grabado por una cámara de seguridad.

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