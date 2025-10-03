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Una pechuga de pollo a la italiana es la receta recomendada para hoy viernes. Una receta espectacular para sorprender a los tuyos, como también la puedes preparar para compartir con los amigos.

Pechuga de pollo a la italiana, ingredientes

2 pechugas de pollo enteras

Hojas de jamón

Queso mozarella

25 gramos mantequilla

Sal, pimienta, albahaca

Pimentón

Preparación

Salpimentamos las pechugas por ambas caras, extendemos una cama de lonchas de jamón serrano en las cuales pondremos encima las pechugas. Espolvoreamos un poco de pimentón dulce.

Cortamos en rodajas el queso mozarella y ponemos encima de las pechugas, salpimentamos y pondremos un poco de albahaca. Cubrimos con otra loncha de jamón encima, la que pusimos como base debajo de la pechuga le volvemos los bordes sobrantes hacia arriba.

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Ponemos en un recipiente apto para el horno la mantequilla a trozos pondremos encima las pechugas de pollo. Horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo horneamos por 30 minutos, acompañado de arroz blanco.

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