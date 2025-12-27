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Un vigilante fue asesinado por pedir que le bajarán volumen a la música. El trágico hecho ocurrió ayer 25 de diciembre en Valera, estado Trujillo. El hombre que perdió la vida respondía al nombre de Marco Antonio Terán Paredes de 62 años.

Terán trabajaba en un edificio y discutió con uno de los propietarios de los apartamentos debido al volumen de la música. El vigilante fue hasta el apartamento y le pidió que por favor bajara la música.

Vigilante fue asesinado por pedir que le bajaran volumen a la música

Esto debido a que estaba perturbando la tranquilidad del espacio por ser 25 de diciembre. Entre ambos comenzó una discusión, el sujeto salió del apartamento para golpear al sexagenario quien murió debido a las lesiones.

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Enseguida una comisión del CICPC llegó al lugar para poder colectar las evidencias del caso y hacer el levantamiento del cadáver. El presunto autor de la violenta golpiza a Terán quedó detenido y a la orden del Ministerio Público.

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