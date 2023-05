Compartir

El brasileño Vinícius Junior no estará en el segundo partido consecutivo de LaLiga con el Real Madrid, porque sigue de baja, que se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla.

Carlo Ancelotti, entrenador, explicó que su ausencia no se deberá a los actos racistas sufridos en otros estadios españoles. Simplemente, “Vinícius no viaja porque no puede jugar, simplemente esto”.

Vinícius no estará en el segundo partido consecutivo de LaLiga

De esta manera, justificó una nueva ausencia del brasileño por una molestia de rodilla. «Si tuviese una posibilidad de jugar, viajaría y jugaría. Le sigue molestando la rodilla. Da igual que sea en casa o fuera, no puede jugar y punto. Ojalá pueda jugar el último partido», acotó.

Sin embargo, espera que «Vini» pueda estar a tono para el último encuentro de LaLiga ante el Athletic Club de Bilbao. También estarán ausentes el francés Karim Benzema y Marco Asensio en Sevilla.

“Vamos a sacar un equipo para intentar ganar sin tener en ataque a los delanteros más habituales, pero seguro con una alineación muy competitiva porque seguimos teniendo jugadores muy buenos”, aseguró.

Noticias 24 Carabobo

También puedes leer:Cristo Redentor de Río de Janeiro se solidariza con Vinicius Jr.

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.