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La selección de Venezuela de Futsal continúa su paso arrollador en la Copa América 2026. Este sábado, el combinado nacional demostró jerarquía y capacidad de reacción al vencer 4-2 a su similar de Chile, logrando así su segunda victoria consecutiva y consolidándose en la cima del Grupo B con seis unidades.

Remontada de jerarquía en la primera mitad

El encuentro, disputado en territorio paraguayo, comenzó con una temprana sorpresa. Apenas al minuto 3’, la selección chilena logró abrir el marcador por intermedio de Araya, quien aprovechó un rechace fortuito en el área venezolana para poner el 0-1.

Sin embargo, la respuesta de La Vinotinto fue inmediata y letal. Al minuto 5’, tras un cobro de esquina perfectamente ejecutado, Carreño conectó un disparo directo que batió las redes australes para el empate. La presión alta de Venezuela no cesó, y poco después, Viamonte recuperó un balón en zona de compromiso, se asoció con Francia y definió con frialdad al primer palo para completar la remontada.

Antes de irse al descanso, la ventaja se amplió gracias a una genialidad de Arguello, quien filtró un disparo preciso entre las piernas del guardameta chileno para sellar el 3-1 parcial.

Sentencia en el cierre

En la segunda mitad, Chile intentó reaccionar y logró descontar mediante un potente remate de Lagos que, tras un doble rebote, terminó en el fondo del arco nacional. A pesar del asedio chileno en los minutos finales, la defensa venezolana se mantuvo firme bajo las directrices del cuerpo técnico.

La sentencia definitiva llegó a falta de dos minutos para el pitazo final. En una transición de defensa a ataque a velocidad pura, Francia culminó una contra magistral para poner el 4-2 definitivo, desatando la euforia en el banquillo venezolano.

Camino a las semifinales

Con este resultado, Venezuela lidera su zona tras haber derrotado previamente a Colombia. Su próximo compromiso será este miércoles ante Bolivia, selección que llega sin puntos acumulados. Un empate o una victoria ante los del altiplano certificaría matemáticamente el boleto de La Vinotinto a las semifinales del torneo. Por su parte, Chile tendrá la difícil tarea de enfrentar a Brasil para intentar mantenerse con vida en la competición.

La solidez defensiva y la efectividad de cara al arco rival posicionan a Venezuela como una de las candidatas firmes a pelear por el título continental en esta edición de 2026.

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