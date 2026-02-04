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Vinotinto Femenina con amistosos en México, estos son los detalles. La selección absoluta de fútbol femenino de Venezuela ya tiene hoja de ruta. El equipo nacional viajará a México para disputar tres compromisos amistosos de alto nivel en las próximas semanas.

Calendario de preparación internacional

La gira por territorio mexicano forma parte de la preparación estratégica del cuerpo técnico. Las dirigidas por la seleccionadora nacional buscan ajustar piezas tácticas y probar nuevas variantes en el campo.

Según el cronograma oficial, Venezuela se medirá ante rivales de peso que permitirán medir el nivel físico actual de la plantilla. Estos duelos son fundamentales para mantener el ritmo de competencia internacional.

Vinotinto Femenina con amistosos en México

Se espera que la convocatoria incluya a las jugadoras que brillan en ligas extranjeras. El objetivo es consolidar el grupo de cara a los torneos oficiales que afrontará la Vinotinto en el calendario de 2026.

Los encuentros en México servirán para fortalecer la cohesión del equipo y evaluar el desempeño de las nuevas promesas del fútbol femenino venezolano.

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